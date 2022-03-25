Пт, 25.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Рак вернулся. Известный спортсмен во второй раз начал борьбу со страшным заболеванием

rus.postimees.ee
Рак вернулся. Известный спортсмен во второй раз начал борьбу со страшным заболеванием
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Тим Лобингер.
Тим Лобингер. Фото: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Бывший прыгун с шестом Тим Лобингер получил ужасную новость – у него второй раз диагностировали рак. В это раз болезнь намного агрессивнее.

Впервые такой диагноз 49-летнему немцу был поставлен в 2017 году – врачи обнаружили у него очень редкую и агрессивную форму лейкемии. Лечение протекало успешно и два года назад бывшего спортсмена признали здоровым.

«Я чувствовал себя хорошо. За моими показателями крови следили каждый четыре недели, но в целом был здоров», - сказал Лобингер изданию Bunte. В прошлом году его самочувствие вновь ухудшилось и стало ясно, что рак вернулся – причем еще агрессивнее. Лобингер сказал, что теперь он борется за жизнь.

«Метастазы везде, даже в позвоночнике. Каждая химиотерапия повышает риск паралича», - прокомментировал Тим Лобингер.

«Впервые диагноз поставили пять лет назад. Тогда мне сказали, что в лучшем случае проживу от трех до пяти лет. Сейчас, благодаря науке, я все еще тут. Надеюсь прожить еще пару лет, а передовые методы лечения, я уверен, помогут. Даже если надежда на выздоровление составляет всего один процент, я на него надеюсь. Я борец, борюсь ради семьи и друзей», - сказал спортсмен, который в 2003 году стал чемпионом мира по прыжкам с шестом в помещении.

«Мой младший сын пойдет в этом году в первый класс. Летом моя дочь выйдет замуж. Ужасно думать о том, что я, возможно, так долго не проживу...», - добавил он.

Ключевые слова
Наверх