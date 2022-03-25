Рак вернулся. Известный спортсмен во второй раз начал борьбу со страшным заболеванием

Впервые такой диагноз 49-летнему немцу был поставлен в 2017 году – врачи обнаружили у него очень редкую и агрессивную форму лейкемии. Лечение протекало успешно и два года назад бывшего спортсмена признали здоровым.

«Я чувствовал себя хорошо. За моими показателями крови следили каждый четыре недели, но в целом был здоров», - сказал Лобингер изданию Bunte. В прошлом году его самочувствие вновь ухудшилось и стало ясно, что рак вернулся – причем еще агрессивнее. Лобингер сказал, что теперь он борется за жизнь.

«Метастазы везде, даже в позвоночнике. Каждая химиотерапия повышает риск паралича», - прокомментировал Тим Лобингер.

«Впервые диагноз поставили пять лет назад. Тогда мне сказали, что в лучшем случае проживу от трех до пяти лет. Сейчас, благодаря науке, я все еще тут. Надеюсь прожить еще пару лет, а передовые методы лечения, я уверен, помогут. Даже если надежда на выздоровление составляет всего один процент, я на него надеюсь. Я борец, борюсь ради семьи и друзей», - сказал спортсмен, который в 2003 году стал чемпионом мира по прыжкам с шестом в помещении.