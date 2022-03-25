СМИ: Шойгу на заседании СБ РФ не было. Его вмонтировали

В издании обратили внимание на то, ч то из всего заседания Совбеза в эфир «России 1» пустили именно те кадры, на которых видны проблемы с камерой у Шойгу. С первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Однако если смотреть покадрово, то больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра.

По мнению "Медиазоны", у этого может быть два объяснения. Теоретически, видео могло быть снято в самом начале заседания, которое стартовало внезапно, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем опомнился. Это звучит сомнительно: камера была включена, и ее как будто бы просто перевели. Вторая, более вероятная версия — в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании.

Далее автор материала задается вопросом, так присутствовали Шойгу на заседании или нет. И сам себе отвечает: «Любому человеку, который занимается монтажом и постпродакшеном, известно, что вклеить что-либо на экран телевизора, особенно если сам кадр статичный (в нем нет движения) — это элементарная задача».

Как отмечают в "Медиазоне", на кадрах с предыдущих Советов безопасности, которые проходили 3 и 11 марта видно, что на обоих заседаниях Шойгу действительно был и принимал участие в обсуждении: слышен звук и виден крупный план. При этом фон, на котором снят Шойгу, и его одежда, совершенно идентичны тому фону, на котором мы видим Шойгу и на сегодняшнем Совбезе.

"Учитывая, что нам ни разу не показали видео со звуком, а Шойгу спрятан в углу (к которому так настойчиво привлекли наше внимание нехитрым приемом с помехами), с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с Шойгу просто взяли с одного из предыдущих Совбезов и вклеили в нынешний", - подчеркнули в издании.

Журналист добавил, что в целом весь монтаж видеоролика с последнего Совбеза можно назвать странным: видео состоит из двух с половиной кадров. Первый — общий план с телевизором. Потом второй — крупный план Путина. И потом третий — тот же общий, на котором снова черный экран вместо Шойгу.

"Первый кадр совершенно не стыкуется со вторым: в нем совсем другое положение тела у Путина, он смотрит в другую сторону. Если бы у видео был звук, это нельзя было бы скрыть. Третий кадр — это вообще начало самого первого кадра. Это становится очевидно, если вырезать его из конца и переставить в начало", - пишет "Медиазона".

Почему из огромного, длинного заседания можно было взять всего два кадра? Видимо, больше с этого заседания показать было нечего. Или нельзя.