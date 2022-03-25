В боях за Мариуполь погиб представитель сборной Украины

Об этом сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что Биркун погиб 23 марта. Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе. В этот день Биркун должен был выступать в составе сборной Украины на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако из-за войны, развязанной РФ в Украине, планы спортсмена изменились.