Известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, который выступал в составе сборной Украины и должен был представить страну на чемпионате мира, был убит российскими солдатами при обороне Мариуполя, пишет Unian.
В боях за Мариуполь погиб представитель сборной Украины
В боях за Мариуполь погиб представитель сборной Украины
Об этом сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей официальной странице в Facebook.
Сообщается, что Биркун погиб 23 марта. Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе. В этот день Биркун должен был выступать в составе сборной Украины на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако из-за войны, развязанной РФ в Украине, планы спортсмена изменились.
"При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA Егор Биркун. Мужественный, сильный, преданный. Вечная память герою", - сообщили в пресс-службе организации.