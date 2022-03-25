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В боях за Мариуполь погиб представитель сборной Украины

rus.postimees.ee
В боях за Мариуполь погиб представитель сборной Украины
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Свеча
Свеча Фото: Liis Treimann

Известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, который выступал в составе сборной Украины и должен был представить страну на чемпионате мира, был убит российскими солдатами при обороне Мариуполя, пишет Unian.

Об этом сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что Биркун погиб 23 марта. Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе. В этот день Биркун должен был выступать в составе сборной Украины на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако из-за войны, развязанной РФ в Украине, планы спортсмена изменились.

"При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA Егор Биркун. Мужественный, сильный, преданный. Вечная память герою", - сообщили в пресс-службе организации.

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