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Украинка, проживающая в старом школьном здании, начинает бизнес с нуля

Айме Йыги
Украинка, проживающая в старом школьном здании, начинает бизнес с нуля
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Во время интервью Вероника сделала журналистке Айме Йыги легкую прическу - заплелал колосок.
Во время интервью Вероника сделала журналистке Айме Йыги легкую прическу - заплелал колосок. Фото: Sille Annuk

34-летняя Вероника Липовецкая работает парикмахером четырнадцать лет. У нее был свой салон в городе Тульчин Винницкой области. «Я мастер», — говорит Вероника, показывая в телефоне фотографии с современными мужскими и женскими стрижками, покрашенными головами и прическами.

На этой неделе в социальных сетях начал распространяться плакат с приглашением посетить парикмахера в старом здании Писисаареской школы. Таково начало новой жизни Вероники Липовецкой, пишет Tartu Postimees.

Вероника показывает объявление. 
Вероника показывает объявление. Фото: Postimees / SILLE ANNUK
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