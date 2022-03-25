Украинка, проживающая в старом школьном здании, начинает бизнес с нуля

34-летняя Вероника Липовецкая работает парикмахером четырнадцать лет. У нее был свой салон в городе Тульчин Винницкой области. «Я мастер», — говорит Вероника, показывая в телефоне фотографии с современными мужскими и женскими стрижками, покрашенными головами и прическами.
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На этой неделе в социальных сетях начал распространяться плакат с приглашением посетить парикмахера в старом здании Писисаареской школы. Таково начало новой жизни Вероники Липовецкой, пишет Tartu Postimees.
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