Украинка, проживающая в старом школьном здании, начинает бизнес с нуля

34-летняя Вероника Липовецкая работает парикмахером четырнадцать лет. У нее был свой салон в городе Тульчин Винницкой области. «Я мастер», — говорит Вероника, показывая в телефоне фотографии с современными мужскими и женскими стрижками, покрашенными головами и прическами.