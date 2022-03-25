За сутки скончались шесть человек с коронавирусом

По состоянию на утро 25 марта в больницах находится 411 пациентов с коронавирусом. Из них 180 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 102 человека, или 57% не были вакцинированы, а 78, или 43% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,0 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни, из которых в 29 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 23,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек, трое не были вакцинированы: 48-летняя женщина, 57-летняя женщина, 62-летняя женщина, 70-летний мужчина, 85-летняя женщина и 86-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 95 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 105 невакцинированных в день.