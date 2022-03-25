Италия сенсационно вылетела и не попадает на ЧМ 2022

Главной сенсацией дня стало поражение действующего чемпиона Европы - сборной Италии в поединке против Северной Македонии. Счет 0:1. Таким образом итальянцы не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Результаты матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022 Италия - Северная Македония - 0:1 Гол: Трайковски (90+2) Португалия - Турция - 3:1 Голы: Отавио (15), Диогу Жота (42), Йылмаз (65), Матеуш Нунеш (90+4) Уэльс - Австрия - 2:1 Голы: Бэйл (25, 51) - Бен Дэвис (65, автогол) Швеция - Чехия - 1:0 Гол: Квайсон (110)

В финале квалификации на ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Северной Македонии.

Напомним, из-за развязанной в Украине войны сборная России была отстранена от матчей плей-офф ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет со сборной Швеции.