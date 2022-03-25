В четверг, 24 марта, были сыграны матчи плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу.
Италия сенсационно вылетела и не попадает на ЧМ 2022
Главной сенсацией дня стало поражение действующего чемпиона Европы - сборной Италии в поединке против Северной Македонии. Счет 0:1. Таким образом итальянцы не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.
Результаты матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022
Италия - Северная Македония - 0:1
Гол: Трайковски (90+2)
Португалия - Турция - 3:1
Голы: Отавио (15), Диогу Жота (42), Йылмаз (65), Матеуш Нунеш (90+4)
Уэльс - Австрия - 2:1
Голы: Бэйл (25, 51) - Бен Дэвис (65, автогол)
Швеция - Чехия - 1:0
Гол: Квайсон (110)
В финале квалификации на ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Северной Македонии.
Напомним, из-за развязанной в Украине войны сборная России была отстранена от матчей плей-офф ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет со сборной Швеции.
Поединок сборной Украины против сборной Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары встретится с Уэльсом.