Истории беженцев ⟩ Это страшное слово «война»…

Осознание печальной реальности многих заставляет опускать руки, впадать в депрессию и проклинать свою несчастную судьбу. У некоторых же срабатывает внутренний энергетический генератор, который не позволяет сломиться и придает сил бороться за себя и детей, идти дальше и искать свое место под солнцем в маленькой, но гордой, независимой и такой дружественной для украинцев Эстонии.

Согласно статистическим данным, в Эстонии сейчас находится более 20000 украинцев, которых война выгнала из родных домов и сделала скитальцами. В основном это женщины и дети. Некоторым удалось прихватить из дому деньги и самые необходимые на первое время вещи, другие же убегали в том, что было на них, не успев даже попрощаться с близкими.

У Татьяны Жуковой война уже два раза похищала право на нормальную, спокойную жизнь. В 2014 году ей на пятом месяце беременности пришлось убегать из родного Луганска, так как становиться гражданкой сомнительного политического образования казалось ей не совсем целесообразным.

Семья поселилась в Ирпене под Киевом. Со временем все наладилось; у супругов росли два чудесных мальчика. К сожалению, некоторое время спустя младшему был поставлен страшный диагноз: лейкемия. Таня с полуторагодовалым малышом буквально жила в больнице. Лечение, материнская забота и самоотверженность дали свои плоды – болезнь отступила.

В то время семья жила уже в Борисполе. Таня воспитывала сыновей одна, так как супруги развелись.

Татьяна Жукова с сыновьями. Фото: Частный архив

За здоровьем младшего сына надо было следить особенно тщательно, регулярно проводить необходимые обследования и сдавать анализы. Лейкемия – болезнь коварная, нужно всегда держать руку на пульсе. Последние анализы были назначены на 24 февраля. Сдать их, к сожалению, пятилетний малыш уже не успел. Ему помешали захватчики, напавшие подло рано-утром, когда мальчик сладко спал в маминых объятиях.

С 25 февраля по 3 марта больной лейкемией ребенок с мамой, старшим братом и соседями по несчастью жили в холодном бомбоубежище, не выходя наружу. Таня, медик по образованию, помогала советом, добрым словом и даже лекарствами всем, кому могла.

Когда вражеские атаки на Гостомель и Борисполь участились, стало понятно: это настоящая война, она надолго, поэтому оставаться на месте не имеет смысла. Надо срочно эвакуироваться.

Все, что осталось у Тани от прежней жизни – три небольших рюкзачка с самым необходимым. Но дети с ней – и это главное.

Пусть на чужбине, но хотя бы не в таких условия. Фото: Частный архив

Киевский вокзал, где яблоку негде было упасть из-за огромного количества людей, холодный тамбур поезда, в котором женщине с детьми пришлось ехать сидя на полу, грубияны-мужчины, сидевшие в теплых вагонах и не желавшие уступить место больному ребенку – сейчас все это кажется страшным сном. 12-часовая очередь на украинско-польской границе, долгая дорога в Эстонию на автобусе – тоже.

В Эстонии уже несколько лет работает отец Таниных детей. Именно поэтому среди многих возможных вариантов женщина выбрала эту уютную страну, чтобы переждать ненастье.

Сейчас семья Жуковых снимает квартиру в Ласнамяэ. Татьяна пытается всеми способами заставить малышей забыть о пережитом. Они много общаются, гуляют и с оптимизмом смотрят в будущее.

…Киевлянка Татьяна Немыря жила в десяти минутах езды от аэропорта Жуляны. 24 февраля около пяти утра услышала звук, похожий на фейерверк. Что случилось на самом деле, поняли не сразу. Схватив самые необходимые вещи, женщина с 10-летней дочкой попытались найти бомбоубежище. Укрытия по двум ближайшим адресам оказались закрыты. К счастью, соседи ехали на машине в Западную Украину. Им удалось убедить Татьяну отправиться с ними. Полтора дня люди провели во Львове, отдыхая и отогреваясь, еще 14 часов – на пограничном пункте пропуска.

Таня уже знала: будет ехать в Эстонию. Именно в чудесном Таллинне они с мужем провели Рождественские каникулы, наслаждаясь неповторимыми праздничными моментами. Они даже представить не могли, что всего одно страшное событие разделит их жизнь большой пропастью на две части. Пока что Тане перекинуть через эту пропасть мост не удается, хотя она очень старается.