На четвертом этаже расположенного на Ратушной площади Дома Хопнера находится выставка украинских художников Дмитро и Нины Добровольских. Выставка была открыта с участием Посольства Украины в феврале и продлится до 30 марта.
В Доме Хопнера открыта выставка украинских художников
Художник Дмитро Добровольский родился в 1968 году в Киеве. Закончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. Член Союза художников Украины с 1998 г. Дмитро сумел создать свою неповторимую технику и стиль, он работает маслом и мастихином на цветных фонах. Добровольский каждый раз создает живописную мозаику, используя интересные сочетания контрастных цветов. Как говорит сам художник: «Для меня весь смысл живописи в цвете». Дмитро Добровольский является участником украинских и международных выставок, успешно проводит персональные выставки в Великобритании и Эстонии. Его картины находятся в частных и музейных коллекциях в Украине, Великобритании, Германии, США, Голландии, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, России.
Супруга художника – Нина Добровольска - успешно работает в двух областях искусства: живопись и мода. На основании своих живописных картин она создает художественные коллекции шелковых платков, текстиля для дома, различных аксессуаров. Нина является основателем бренда Nina DoShe, где шелк встречается с искусством живописи. На выставке в Доме Хопнера представлены ее картины.
Выставку можно посетить во время мероприятий или в рабочие дни с 12:00 до 17:00. Вход бесплатный.