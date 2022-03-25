Насколько сильна армия Беларуси и может ли она угрожать Украине

При этом белорусские ВС не достигают разрешенного лимита. Согласно Договору об ограничении обычных вооружений (ДОВСЕ), армия Беларуси может насчитывать 100 тысяч солдат, 1800 танков, 2600 бронемашин, 1615 артиллерийских систем, 260 самолетов и 80 ударных вертолетов. Но содержать все это Минску, судя по всему, экономически не по силам.

Из чего состоит белорусская армия

Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает сегодня 52-е место из 142 стран мира. Для сравнения - Украина на 22-й строчке, а Россия - на второй. Что касается размеров оборонного бюджета, то тут Беларусь лишь на 87-м месте с 723 млн долларов, уступая всем соседям.

По своей структуре белорусские Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск ПВО, а также сил специальных операций (ССО). Все эти рода войск подчиняются непосредственно Генеральному штабу. Еще у армии РБ есть транспортные войска и территориальная оборона.

После получения независимости армия досталась стране в наследство от Белорусского военного округа - одного из самых мощных в СССР. Даже нынешние силы спецопераций на самом деле созданы на базе советских ВДВ и спецназа ГРУ - это Витебская воздушно-десантная бригада, десантно-штурмовая бригада в Бресте и отдельная бригада спецназначения в Марьиной Горке.

Если верить открытым источникам, боевой состав белорусской армии в мирное время включает три авиабазы - в Барановичах, Лиде и Минске (Мачулищи). По периметру вдоль границ размещены четыре зенитные ракетные бригады и три зенитно-ракетных полка, на вооружении которых стоят комплексы С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". Помимо этого есть две радиотехнические, четыре механизированные, одна ракетная, одна реактивно-артиллерийская и три артиллерийские бригады.

ВС оборонительной направленности для мирного времени

Военная доктрина Беларуси подразумевает ведение только оборонительных операций, отмечает белорусский военный аналитик, попросивший не называть его имени: "Даже в измененной конституции есть пункт о невозможности агрессии с территории страны". Соответственно, продолжает он, и армия РБ устроена так, что наступательного потенциала у нее практически нет.

Самый многочисленный род войск Беларуси - военно-воздушные силы и войска ПВО, здесь служит четверть личного состава армии, указывает собеседник DW: "В июле 2020 года на авиабазе в Барановичах на боевое дежурство заступили первые четыре самолета Су-30СМ - тяжелые многоцелевые истребители поколения "4+", приобретенные у России. Это самое современное оружие РБ. Согласное заключенному контракту, всего Минску должны быть поставлены 12 таких самолетов".