Комиссия по борьбе с коррупцией вызвала на ковер Мартина Репинского

«В последний месяц в средствах массовой информации этому было уделено очень много внимания. Особенно большой интерес общественности вызвали расходы Репинского на транспорт, а также компенсация за жилье в Таллинне, которую он получает, поскольку официально зарегистрирован жителем в Йыхви. Сам Мартин Репинский давал на эту тему противоречивые комментарии», - сказал в интервью rus.err.ee председатель комиссии Эдуард Одинец.

«Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Когда ко мне обращались журналисты, я пытался приводить им свои доводы, но они, на мой взгляд, не были достаточно объективно отражены в этих статьях», - сказал Мартин Репинский, выразив надежду, что в комиссии он сможет объяснить все компетентным людям, которые сами используют компенсации.