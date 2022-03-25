Между Хальяла и Кукрузе появится четырехполосное шоссе

По словам министра государственного управления Яака Ааба, существует большой общественный, государственный и международный интерес к планированию этого участка дороги. «Шоссе Таллинн-Нарва – одно из основных шоссе нашей транспортной сети, являясь объектом государственного значения», – сказал министр. «Здесь есть интересы с точки зрения транзита, международной торговли и национальной обороны, и благодаря этому движение на данном участке, безусловно, стало бы для жителей Ляэне- и Ида-Вирумаа более плавным».

Территория планировки площадью 67 000 га охватывает волости Хальяла, Раквере, Виру-Нигула, Винни, Люганузе, Йыхви и Тойла, а также города Раквере и Кохтла-Ярве. В настоящее время на участке Хальяла-Кукрузе двухполосное шоссе, но по оценке советника по специальной планировке министерства финансов Сийма Орава, текущая транспортная нагрузка и требования, предъявляемые к дорогам общеевропейской транспортной сети, делают необходимым строительство четырехполосной дороги. «Тем более, что от Таллинна до Хальяла и от Кукрузе до Йыхви уже проходит шоссе 2+2. Пришло время привести в соответствие с требованиями и промежуточную часть шоссе», – сказал Орав.

Для данного участка дороги будет инициирована специальная государственная планировка и стратегическая оценка влияния на окружающую среду, чтобы спроектировать шоссе со скоростью до 120 км/ч. В результате планировки будет разработана комплексная пространственная планировка государственного шоссе и функционально взаимосвязанных с ней сооружений, включая необходимые трассы и инженерные коммуникации, инфраструктуру 5G, специальные разноуровневые транспортные развязки, накопительные дороги, пешеходно-велосипедный дорожки, экодуки, мосты и другие необходимые условия землепользования и строительства.

Ожидаемая продолжительность составления планировки – шесть лет, в течение которых будут подготовлены исходные условия, оценка влияния на окружающую среду, альтернативные варианты трассы и детальное решение планировки. Специальная планировка была инициирована по просьбе Транспортного департамента, его предполагаемая стоимость составит 3,1 млн евро и будет финансироваться из бюджета департамента.