Пункт вакцинации и тестирования в Ласнамяэ завершает работу

«На протяжении почти года мы предлагали жителям Ласнамяэ разнообразные возможности привиться и делали эти возможности ближе людям. Приятно осознавать, что тысячи жителей Ласнамяэ воспользовались предложенной услугой и уже сделали прививку. Ряд действовавших в Таллинне пунктов вакцинации и тестирования уже закончил работу, в конце марта оказание этой услуги будет прекращено и в Ласнамяэ», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.\

Экспресс-тестирование также проходит в центре «Линдакиви», в соответствующее помещение можно попасть с задней стороны здания, со стороны моста Линдакиви. Протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ. На тестирование приглашаются прежде всего люди без синдромов заболевания. Те, у кого уже появились признаки заражения COVID-19, могут сделать PCR-тест по направлению от семейного врача.

Как пункт вакцинации, так и пункт тестирования открыты до 31 марта включительно. После этого жители Ласнамяэ смогут вакцинироваться от COVID-19 у своего семейного врача.