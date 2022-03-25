Кая Каллас — президенту Турции: военную машину Путина необходимо остановить

По словам премьер-министра Каи Каллас, мы как члены НАТО должны предпринять быстрые и конкретные шаги для того, чтобы Путин недвусмысленно понял, что НАТО твердо готово защищать каждый сантиметр своей территории. «Можно только приветствовать уже сейчас сделанные шаги по укреплению коллективной безопасности, но, учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, мы в НАТО должны перейти к оборонительной позиции. В Эстонии нам нужно постоянное присутствие большего количества войск, больше снаряжения и возможностей», - сказала Каллас. Она подчеркнула также, что нашей целью является остановить военную машину России, и санкции являются наилучшим способом сделать это.

Для укрепления безопасности стран НАТО важен вклад каждого члена альянса. «Решение каждой отдельно взятой страны инвестировать больше средств в оборону делает нас всех сильнее», - отметила Каллас. Премьер-министр выразила признательность Турции за вклад в охрану воздушного пространства стран НАТО: «Я также пригласила Турцию участвовать в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, которая, мы надеемся, станет миссией по обороне воздушного пространства».