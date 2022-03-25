Бронзовая медалистка Олмипиады в Пекине была вынуждена обратиться в суд, потому что книга «Вундеркинд. История Келли Сильдару» вышла в продажу без правок и согласования со спортсменкой.
Келли Сильдару требует, чтобы биографию, опубликованную без ее согласия, изъяли из продажи
Накануне Сильдару подала в Харьюский уездный суд иск против издательства KAVA, в котором требует прекратить распространение книги «Вундеркинд. История Келли Сильдару» в любом виде вплоть до момента, пока текст не будет согласован с ней.
«Если выходит твоя биография, разумеется, ты хочешь, чтобы это от начала и до конца была твоя история. Более того, я говорю в книге от первого лица. Я во всех интервью была честна, искренна и открыта. Я всем сердцем желала, чтобы эта книга показала картину того, какая я на самом деле, и открыла новые и интересные эпизоды моей жизни – вдобавок к тем, что уже были известны», - прокомментировала Сильдару.
Хотя сотрудничество с автором книги Калле Муули и издателем Валдо Рандпере началось на позитивной ноте, его завершение оставило у титулованной спортсменки ощущение глубокого разочарования.
«Я осуществила в Пекине заветную мечту – завоевала олимпийскую медаль. Но, к сожалению, случилось так, что в книгу, которая рассказывает обо мне, попали лишь бесстрастные описания событий и мысли, которые уже были опубликованы в прессе. У меня было, что добавить, также я хотела осмыслить проделанное в более широком плане. К сожалению, мне не дали возможности. Я даже не видела этот блок. Велико же было мое замешательство, когда я узнала, что книга отправлена в печать и уже успела попасть на прилавки – без моего ведома и согласия», - отметила Келли Сильдару.
Также спортсменка добавила, что сделанные ею правки в ранних главах не были учтены, кроме того, имеются фактические ошибки.
«Мне не нравится, когда все ставят с ног на голову. То, что сейчас появилось – не является до конца моей историей. Мне повторяли: не волнуйся, без твоего согласования ничего не выйдет. Это обязательство записано и в договоре, но в конце меня просто решили полностью исключить и поспешить с изданием - в коммерческих интересах. Я не могу никоим образом быть удовлетворенной такой впопыхах и не до конца сделанной книгой», - подчеркнула спортсменка.
«Заключенный сторонами договор четко оговаривает то, что издательство KAVA, помимо прочего, обязано до печати согласовать всю текстовую часть с Келли Сильдару, - комментирует адвокат Хелен Хяэль. – Это положение договора было нарушено, так же как и разные возможности разрешения ситуации, которые мы предложили издательству в последние дни».
«Из-за нарушения договора и отсутствия готовности к сотрудничеству Келли Сильдароу не оставалось иного выхода, как обратиться в суд. Надеемся, что до получения окончательного согласования распространение книги в любом виде будет остановлено, в том числе продажа издания в интернет- и физических магазинах. Келли хочет, чтобы книга была опубликована, но при условии, что издательство учтет ее правку и выполнит условия договора», - добавила Хяэль.