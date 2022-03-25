В прошлом году на номер 1220 поступило рекордное количество звонков

Больше всего звонков поступило в марте прошлого года, когда было обслужено 59 600 звонков и это был период, когда распространение коронавируса и других вирусных заболеваний в Эстонии стало беспрецедентно высоким. В будние дни консультантам звонили в среднем 1500–1600 раз и большинство звонков по-прежнему приходилось на выходные и праздничные дни, когда центры семейной медицины были закрыты.

Также пока не наблюдается снижения количества обращений в начале 2022 года. «В январе мы обслужили почти 78 938 звонков, что вдвое больше, чем в предыдущие годы в то же период, и также является абсолютным рекордом количества звонков в один месяц за все годы работы консультационной инфолинии 1220. Для нас это уже многолетний кризисный марафон, а не волна коронавируса», — сказала Кярт Кукк, руководитель консультационной службы семейных врачей 1220. «Наша цель состояла в том, чтобы ответить на как можно больше звонков, чтобы помочь всем нуждающимся в помощи в условиях сложной ситуации в стране и в секторе здравоохранения», - добавила Кукк.

Несмотря на постоянно растущий объем звонков рабочие мощности линии находятся на высоком уровне, но время ожидания все-таки увеличилось, что приводит к очередям в часы пик. «Наша цель — избавить клиента от возможного длительного ожидания и оплаты больших телефонных счетов по спецтарифу звонков на короткий номер. Мы рекомендуем всем использовать наш длинный базовый номер 634 6630 при звонках в это сложное время, так как ваш телефонный оператор не взимает дополнительную плату за звонок на стационарный телефонный номер», — сказала Кукк.

По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, консультационная телефонная служба играет очень важную роль и ее вклад в работу с населением во время пандемии коронавирусной эпидемии был действительно значителен. Это также показывает и статистика: в прошлом году Больничная касса выделила консультационной службы семейных врачей 2 315 000 евро.

Фридеманн отмечает, что такое большое количество звонков по-прежнему связано с эпидемией COVID-19, которая стала тяжелым бременем для семейных врачей, и консультационный телефон помог облегчить эту большую нагрузку. Обязанности консультационной инфолинии увеличились, прежде всего, за счет ежедневного выписывания направлений на тестирование на коронавирус и дополнительной роли - консультирования по вопросам вакцинации против COVID-19. «Постоянная поддержка нашей службы дополнительным финансированием очень важна, ведь благодаря ей мы можем нанять дополнительных сотрудников. Это необходимо для того, чтобы помощь продолжали получать и люди с другими проблемами со здоровьем, которые не исчезли во время эпидемии. Кроме того, с 1 января консультационный телефон семейных врачей в качестве новой услуги также предоставляет возможности использования веб-чата для слабослышащих, и мы планируем развивать дальше эту услугу в этом году», - сказала Фридеманн.