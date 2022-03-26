От редакции ⟩ Буква, которую нельзя называть

Член партии «Отечество» и бывший министр юстиции Урмас Рейнсалу предложил Рийгикогу дополнить раздел Закона о пропаганде войны пунктом, который позволит наказывать за использование символики в поддержку войны России против Украины штрафом в размере до ста штрафных единиц или арестом, а если то же действие совершено с угрозой насилия или с его применением, может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет.

Многие видные политики и из других партий высказались за предложение, что символику, которая поддерживает агрессию против мирного населения и независимого государства, нужно запретить. Но все-таки эта инициатива была встречена и некоторым скептицизмом в отношении ее эффективности.

Во-первых, военная пропаганда в Эстонии уже запрещена и у нас есть Закон об охране правопорядка, согласно которому в случае наличия угрозы какой-либо символики для общественного порядка, полиция может изымать эту символику и проводить с ее владельцем разъяснительную беседу. Что даст новый законопроект - пока не совсем понятно, поскольку там не перечислены конкретные символы.

Во-вторых, такой запрет может стать причиной еще большего напряжения в обществе. Мы уже можем наблюдать охоту на ведьм в случае с буквой Z. Например, участников аполитичной эстонской группы автолюбителей «EZ-дуны» некоторые уже умудрились записать в провокаторов из-за того, что в логотипе сообщества буква Z сильно выделяется. Хотя логотип существует много лет и никак не связан с поддержкой агрессии РФ.

Существует много зарегистрированных торговых марок, содержащих букву Z, поэтому вопрос времени и фантазии людей, когда кого-то смогут уличить в провокации и поддержке военных преступлений. Не истреблять же впавшую в немилость из-за действий конкретной страны букву из всех логотипов...

Кроме того, как отметил в своей публикации эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг, такой запрет без других шагов по урегулированию отношений в обществе может - наоборот - стать причиной провокаций, когда люди будут специально использовать запрещенную символику, и тем самым подрывать деятельность полиции, которая вместо того, что заниматься серьезными преступлениями, будет разбираться с очередным провокатором.