Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл, которая жёстко упала на лёд в произвольной программе на чемпионате мира, выписана из больницы. Об этом сообщается в «твиттере» Федерации фигурного катания США, передает "Чемпионат".
Фигуристку, которую унесли на носилках после жёсткого падения на ЧМ, выписали из больницы
Фигуристку, которую унесли на носилках после жёсткого падения на ЧМ, выписали из больницы
Напомним, после исполнения параллельного тройного сальхова Кейн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, неудачно приземлилась и болезненно упала. Эшли долго не могла подняться даже с помощью партнёра, она держалась за голову, со льда фигуристку унесли на носилках. В итоге второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, а бронзовыми призёрами благодаря успешному выступлению в произвольной программе стали Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду.