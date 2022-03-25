Третью неделю в Латвии сохраняется самая высокая смертность от Covid-19 среди всех стран ЕС

Оценки ЕЦКПЗ ситуации за предыдущие две недели с 7 по 20 марта показывают, что в Латвии было 119 смертей зараженных коронавирусом пациентов на миллион населения. В настоящее время Латвия является единственной страной в ЕС и ЕЭЗ, где уровень смертности превышает 100 случаев.

Порог в 90 смертей на миллион населения превышен в Норвегии и Дании, тогда как средний уровень смертности среди людей с диагностированным Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 29,6 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 68,5 случая на миллион населения, и она занимает 6-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В Литве зарегистрировано 29 умерших на миллион жителей, и в настоящее время она занимает 17-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Оценки ЕЦКПЗ ситуации за предыдущие две недели также показывают, что кумулятивная заболеваемость коронавирусом на 100 000 населения в Латвии составила 3643,1 случая и Латвия опустилась с четвертого на шестое место по странам ЕС и ЕЭЗ.

В Литве уровень заболеваемости составляет 2524,1 случая на 100 000 населения, из-за чего страна поднялась с 11-го на 10-е место, а в Эстонии заболеваемость фиксируется на уровне 1952,6 случая на 100 000 населения, и она опустилась с 9-го на 13-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

В странах ЕС/ЕЭЗ средняя двухнедельная заболеваемость Covid-19 равна 1762,1 случая на 100 000 населения.

Самый высокий уровень заболеваемости по ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Исландии — 9049,7 случая на 100 000 населения. Следуют Австрия с 6924,9 случая и Лихтенштейн, где зафиксировано 5825 случаев на 100 000 населения.