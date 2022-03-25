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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас разместил у себя дома 30 украинских беженцев

rus.postimees.ee
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас разместил у себя дома 30 украинских беженцев
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Кейлор Навас.
Кейлор Навас. Фото: FedefÃÂºTbol/ZUMAPRESS.com

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас помог украинским беженцам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой Sport.es. Он принял у себя дома в Париже 30 человек. Для этого футболист организовал 30 спальных мест в своём домашнем кинотеатре. Супруга Кейлора Наваса приготовила для постояльцев еду, а также помолилась вместе с ними.

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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