Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас разместил у себя дома 30 украинских беженцев

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас помог украинским беженцам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой Sport.es. Он принял у себя дома в Париже 30 человек. Для этого футболист организовал 30 спальных мест в своём домашнем кинотеатре. Супруга Кейлора Наваса приготовила для постояльцев еду, а также помолилась вместе с ними.