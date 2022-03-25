Михаил Герц и ERSO представят новые произведения Юри Рейнвере

Эстонский национальный симфонический оркестр и блистательный дирижер Михаил Герц исполнят программу «Весенняя симфония», включающую симфонию № 1 Шумана («Весенняя симфония») и два новых оркестровых произведения Юри Рейнвера.

Концерт открывает «Весенняя симфония» Шумана. «Очень необычная симфония, которую Шуман написал за четыре дня, – отметил Герц. – Это был настоявший эйфорический порыв. Шуман долго мучился и не мог найти ключ к этой симфонии и вообще к симфоническому жанру. Возможно, на него давило наследие Бетховена. И вот когда он нашел начало, то с маниакальной эйфорией бросился писать. Симфония получилась чудная – светлая, дающая надежду, радость и любовь».

Михаил Герц и Юри Рейнвере на репетиции. Фото: Eesti Kontsert

Новые произведения Юри Рейнвере, скорее, будут контрастировать с этой симфонией. «Написаны они специально для концерта в Таллинне. «О смерти звезд» – это интересный феномен астрофизики. К этому концерту мне пришлось готовиться совершенно по-другому: осмыслять эволюцию жизни звезд и феномены галактики в виде пустоты и огромных расстояний, получившие музыкальный облик. Мне кажется, что все это композитору удалось передать музыкальными средствами. Получилась трехчастная симфония, где одно переходит в другое, исполняется без перерыва» – рассказал Герц.

Восемь последних лет Юри Рейнвере фокусировался в своем творчестве на симфоническом жанре и в результате пришел к такой форме, как симфонические заметки. По словам дирижера, она дает много свободы, развязывает руки и даже позволяет не соблюдать принципы классической симфонии, которые выражаются в столкновении двух контрастных тем и их взаимном обогащении. При этом композитор пользуется всеми элементами классической симфонии, в результате чего получается более крупная контрастность.

Второе произведение Рейнвере „Schoß des ungeheuren Lichts“ / «В огромной вспышке света» – разнообразно и сложно по тематике, тоже связано с небом, но имеет большее отношение к человеку. Михаил Герц поведал, что композитор черпал вдохновение в городке Пенемюнде на северо-востоке Германии, где в период с 1936 по 1942 годы располагался большой ракетный центр, в котором была создана первая в мире баллистическая ракета. «Это был масштабный проект нацистской Германии, к осуществлению которого привлекли огромное количество заключенных, порядка 15 000 человек. Рейнвере исследует, какова роль человека в данном проекте, когда знания порождают зло. Бог дал человеку свет, который возвращается к нему обратно в виде ракет. Произведение получилось сжатым по форме, навеяно морем в Пенемюнде и непростой тематикой, насыщено техническими элементами, отображающими старт, вспышку ракеты, ослепительный свет», – добавил Герц.