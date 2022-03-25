Фото ⟩ Юри Ратас встретился с Владимиром Зеленским

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Юри Ратас подтвердил, что Эстония поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

«Украина борется не только за себя, но и за весь свободный мир и Европу. Я заверил, что Эстония сделает все возможное, чтобы ускорить этот процесс», — сказал Ратас.

«Международная поддержка Украины на данный момент сильна, но ее необходимо поддерживать еще долгое время. Прежде всего, должна закончиться война, должны быть выведены российские войска и восстановлена целостность ​​Украины. Душа Украины несокрушима, и мы восхищаемся тем, с каким мужеством украинцы защищают свою страну».