По итогам весеннего тура подачи ходатайств, Таллинн выделяет на субсидии для реализации недоходной деятельности в сфере культуры в общей сложности 19 организациям 110 307 евро. Кроме того, 60-ти коллективам Праздника песни и танца будет выделено пособие на деятельность общей суммой 69 491 евро.
Таллинн выделит более 110 000 евро на реализацию культурных проектов
«Очевидно, что культурная жизнь просыпается и качественных ходатайств было больше, чем когда-либо ранее. Конкуренция плотная и вынуждает делать непростой выбор, а также хорошо продумывать решения, - прокомментировал решения комиссии Департамента культуры и спорта вице-мэр Каарел Оя.
В сравнении с тем же периодом в прошлом году, сейчас значительно возросло как число поданных ходатайств, так и суммы, о которых идет речь в заявках. Если в 2021 году в ходе первых двух туров было подано 105 ходатайств на общую сумму более 650 000 евро, то в 2022 году в первых турах подано более 120 ходатайств на общую сумму более 1 000 000 евро.
Также возросло число пособий, выделяемых участвующим в Празднике песни и танца коллективам и полупрофессиональным хорам, а также музыкальным коллективам. Если в 2021 году поддержка была оказана 33 коллективам (поступило 33 ходатайства), то в 2022 году удовлетворены ходатайства 60 коллективов (поступило 61 ходатайство).
Опираясь на принципы реализации стратегии развития «Таллинн-2035» в области культуры и учитывая значительное подорожание организации мероприятий в последние годы, Таллиннская горуправа хочет в дополнительном бюджете увеличить строку бюджета, направленную на поддержку проектов недоходной деятельности в области культуры. Стратегия предусматривает рост вовлечения деятелей культуры, как местных, так и работающих на международном уровне, для обеспечения таллиннцев богатой и доступной культурной программой, организации мероприятий и развития сферы культуры.
«Конкуренция из года в год остается сильной и очень заметно, что после вызванной пандемией паузы ходатайства подаются активнее и смелее. Радует и разнообразие заявок. В числе проектов, которые решено поддержать, как традиционные крупные
мероприятия, так и интересные новые начинания. Город поддержит, например, литературный фестиваль HeadRead и летнюю культурную деятельность Эстонского музея современного искусства. Кроме того, субсидии будут выделены новым мероприятиям с большим потенциалом, таким как проходящий во второй раз Международный фестиваль анимации Animist Tallinn и благотворительный танцевальный марафон Sõltumatu Tantsu Lava, который пройдет в четвёртый раз», - рассказал председатель комиссии Леннарт Сундья.
Ознакомиться со списком культурных проектов, получивших поддержку можно в Таллиннской инфосистеме.
Ходатайствовать о субсидировании недоходной деятельности можно четыре раза в год. Следующие туры пройдут в середине мая (для реализации деятельности с июля) и в середине августа (для реализации деятельности с октября). Сроки подачи ходатайств на поддержку проектов будут объявлены не позднее 28 календарных дней до окончания срока подачи ходатайств. Ознакомиться с порядком назначения пособий на недоходную деятельность и с дополнительными условиями можно на сайте Таллинна.