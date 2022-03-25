Таллинн выделит более 110 000 евро на реализацию культурных проектов

«Очевидно, что культурная жизнь просыпается и качественных ходатайств было больше, чем когда-либо ранее. Конкуренция плотная и вынуждает делать непростой выбор, а также хорошо продумывать решения, - прокомментировал решения комиссии Департамента культуры и спорта вице-мэр Каарел Оя.

В сравнении с тем же периодом в прошлом году, сейчас значительно возросло как число поданных ходатайств, так и суммы, о которых идет речь в заявках. Если в 2021 году в ходе первых двух туров было подано 105 ходатайств на общую сумму более 650 000 евро, то в 2022 году в первых турах подано более 120 ходатайств на общую сумму более 1 000 000 евро.

Также возросло число пособий, выделяемых участвующим в Празднике песни и танца коллективам и полупрофессиональным хорам, а также музыкальным коллективам. Если в 2021 году поддержка была оказана 33 коллективам (поступило 33 ходатайства), то в 2022 году удовлетворены ходатайства 60 коллективов (поступило 61 ходатайство).

Опираясь на принципы реализации стратегии развития «Таллинн-2035» в области культуры и учитывая значительное подорожание организации мероприятий в последние годы, Таллиннская горуправа хочет в дополнительном бюджете увеличить строку бюджета, направленную на поддержку проектов недоходной деятельности в области культуры. Стратегия предусматривает рост вовлечения деятелей культуры, как местных, так и работающих на международном уровне, для обеспечения таллиннцев богатой и доступной культурной программой, организации мероприятий и развития сферы культуры.

«Конкуренция из года в год остается сильной и очень заметно, что после вызванной пандемией паузы ходатайства подаются активнее и смелее. Радует и разнообразие заявок. В числе проектов, которые решено поддержать, как традиционные крупные

мероприятия, так и интересные новые начинания. Город поддержит, например, литературный фестиваль HeadRead и летнюю культурную деятельность Эстонского музея современного искусства. Кроме того, субсидии будут выделены новым мероприятиям с большим потенциалом, таким как проходящий во второй раз Международный фестиваль анимации Animist Tallinn и благотворительный танцевальный марафон Sõltumatu Tantsu Lava, который пройдет в четвёртый раз», - рассказал председатель комиссии Леннарт Сундья.

Ознакомиться со списком культурных проектов, получивших поддержку можно в Таллиннской инфосистеме.