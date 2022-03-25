Как разумно использовать возврат подоходного налога?

Каспар Корк рекомендует не тратить поступившие на банковский счёт деньги, а сразу их инвестировать. «Если вы быстро инвестируете доход, эффект сложных процентов будет больше, а это значит, что прибыль в свою очередь также начнёт приносить доход», - объясняет он.

Однако наряду с инвестированием есть также другие варианты и решения. По словам Корка, у каждого человека может быть пять различных счетов, куда можно направлять деньги, которые он получает каждый месяц, и которые можно использовать для разных целей. Эти счета подобны отделениям физического кошелька, и дают возможность распределять и использовать деньги осознанно, не тратя их без необходимости.

«В то время как первый, или основной, счет используется для повседневных расходов, включая оплату счетов и покупки, второй счет может быть предназначен для инвестиционной деятельности, включая третью пенсионную ступень», – предлагает он.

Третий счет может быть использован для накопления денег на комфортную жизнь, на развлечения. Деньги на четвёртом счёте должны использоваться для образования и обучения. «Все мы стремимся к самообразованию, хотим стать лучше, умнее и совершенствовать свои знания. Деньги на четвертом счете можно было бы использовать на обучение, на различные курсы, на школу или на учебную литературу», – сказал Корк.

Пятый и последний счет – резервный, для непредвиденных чрезвычайных ситуаций. «Это резервный счет на случай, если сломается стиральная машина или перестанет заводиться автомобиль. Таким образом, вы можете использовать деньги, не прибегая, например, к использованию денег, предусмотренных для покупки акций или для оплаты коммунальных счетов», – пояснил он. Сколько класть на каждый счет, зависит от средств и желаний человека.