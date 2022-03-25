Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу составит 61,90 евро за мегаватт-час, пишет ERR.
В субботу электричество на бирже подешевеет до 62 евро
В субботу электричество на бирже подешевеет до 62 евро
Дороже всего - 187,93 евро - электричество будет стоить c 20 до 21 часа, сообщает Nord Pool на своем сайте.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 4 и 5 часами утра, когда цена составит 4,59 евро за мегаватт-час.
В пятницу среднесуточная цена составила 159,42евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электричества в феврале составила в Эстонии 104,63 евро. Это на 26% дешевле, чем в январе, но в 1,7 раза больше, чем в аналогичный месяц 2021 года, когда электроэнергия продавалась на бирже в среднем по 59,15 евро за мегаватт-час.
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