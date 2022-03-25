В субботу электричество на бирже подешевеет до 62 евро

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 4 и 5 часами утра, когда цена составит 4,59 евро за мегаватт-час.

Средняя биржевая цена электричества в феврале составила в Эстонии 104,63 евро. Это на 26% дешевле, чем в январе, но в 1,7 раза больше, чем в аналогичный месяц 2021 года, когда электроэнергия продавалась на бирже в среднем по 59,15 евро за мегаватт-час.