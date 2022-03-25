Дорожное страхование тоже столкнется с повышением цен

Выросли цены на автомобили, их запчасти и ремонт. В то же время средняя цена за дорожное страхование в Эстонии, наоборот, упала. По данным Эстонского фонда дорожного страхования, средняя плата за обязательное дорожное страхование составила 134 евро в 2019 году, 113 евро — в 2020 году и 102 евро — в 2021 году.

«Стоимость автомобиля — это только один компонент, формирующий цену на страховку. Также важны марка и модель автомобиля, год выпуска, мощность, объем страхового покрытия и предыдущая история страхования и компенсации ущерба. Методика формирования цены на страхование у страховщиков разная», — пояснил директор по продажам PZU Kindlustus Андрес Хеллерма.

Возможно, дело и в том, что из-за пандемии люди чаще сидели дома и меньше передвигались на автомобиле, а сидя дома сложно попасть в аварию. Руководитель отдела дорожного страхования и страхования КАСКО в Swedbank Эйво Кисанд объяснила, что число страховых случаев также влияет на цену страхования.

В 2019 году количество страховых случаев составило 36 134, в 2020 году — 29 746, а в прошлом году - 35 892. «Учитывая, что частота подачи заявлений о причиненном ущербе вернулась к уровню до пандемии и даже выросла, нельзя исключать изменения цен», — отметил Кисанд.

По словам менеджера по продуктам If Kindlustus Реэт Вейлбер, зимние дорожные условия также влияют на стоимость страховки. «Если два года назад зима была очень мягкой и случаев обледенения дорог было мало, то и ДТП было меньше. Однако последние две зимы были снежными, а дороги были очень скользкими, что привело к большему количеству аварий», - говорит Вейлбер.

Сколько денег может потратить страховая на тот или иной автомобиль в случае ДТП, также зависит от цены запчастей и ремонта. По словам Вейлбер, прогнозировать такое — крайне сложная задача.

«Мы постоянно следим за изменением цен на запчасти и ремонт, чтобы предлагать страховые услуги всем клиентам по справедливой и конкурентоспособной цене. В общих чертах можно предположить, что цена дорожного и КАСКО страхований вырастет хотя бы до уровня цен доковидных времен», — отметила Вейлбер.