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За день из партии «Отечество» вышло более ста человек

BNS
За день из партии «Отечество» вышло более ста человек
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Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed üldkogu.
Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed üldkogu. Фото: Sander Ilvest

В четверг из партии "Отечество" вышло более ста человек, большинство выразило намерение вступить в НКО Parempoolsed.

В последующие недели волна выхода из партии продолжится, утверждает только что вышедший из нее после 25 лет членства председатель Ида-Вируского округа Тийт Салван.

Салван добавил, что можно было бы избежать напряжения в партии, если бы правление хотя бы немного пыталось задействовать членов партии и с помощью давних членов увеличить ее популярность. «Вместо этого людей просто выбросили за борт».

За последнюю неделю из партии в полном составе вышли актив и правление Сауэского отделения, а также правления Ныммеского, Мустамяэского и Ляэне-Харьюского отделений.

Согласно закону о партиях, для того, чтобы организация могла зарегистрироваться в качестве партии, в ней должно состоять не менее 500 человек.

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