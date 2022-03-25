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Австралийский бизнесмен планирует революцию в эстонском образовании

Яанус Вогельберг
Австралийский бизнесмен планирует революцию в эстонском образовании
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Нэт Уэйр
Нэт Уэйр Фото: Forte.

Австралийский бизнесмен Нэт Уэйр хочет запустить в Эстонии собственную компанию Forte, которая на деньги иностранных инвесторов занялась бы переобучением сотрудников, в том числе в программистов, пишет Postimees.

Идея механизма финансирования, придуманного Уэйром, заключается в использовании денег инвесторов для финансирования дальнейшего обучения и переподготовки людей.

Упрощенно схема работает так: инвесторы платят за обучение, а после переквалификации человек получает более прибыльную работу, что также означает больший подоходный налог для государства.

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