Австралийский бизнесмен Нэт Уэйр хочет запустить в Эстонии собственную компанию Forte, которая на деньги иностранных инвесторов занялась бы переобучением сотрудников, в том числе в программистов, пишет Postimees.
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Австралийский бизнесмен планирует революцию в эстонском образовании
Идея механизма финансирования, придуманного Уэйром, заключается в использовании денег инвесторов для финансирования дальнейшего обучения и переподготовки людей.
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