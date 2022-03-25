Австралийский бизнесмен планирует революцию в эстонском образовании

Идея механизма финансирования, придуманного Уэйром, заключается в использовании денег инвесторов для финансирования дальнейшего обучения и переподготовки людей.

Упрощенно схема работает так: инвесторы платят за обучение, а после переквалификации человек получает более прибыльную работу, что также означает больший подоходный налог для государства.