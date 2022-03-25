Фонд поддержки Таллиннской детской больницы передал Киевской детской больнице медиоборудование

«Жители Эстонии демонстрируют большое желание и готовность поддержать Украину, что очень похвально», - сказал председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янек Мягги.

«Мы очень надеемся собрать и вторую половину необходимой суммы, чтобы с помощью жителей Эстонии детская больница "Охматдет" в Киеве получила все необходимое оборудование. В то же время госпиталь нуждается в помощи и для покрытия повседневных расходов на питание и лекарства, что стало сложным в условиях войны. Мы просим тех, у кого есть возможность и желание, оказать помощь украинским детям через Фонд поддержки. Я хочу сказать от имени фонда большое спасибо всем добрым жителям Эстонии, которые уже совершили пожертвование», - доб

«На сегодняшний день мы собрали более 250 000 евро на поддержку Киевской детской больницы, в том числе выделенные из резерва нашего фонда 100 000 евро на неотложную помощь и 50 000 евро от Фонда содействия национальной обороне. Кроме того, 100 000 евро за три недели пожертвовали добрые и отзывчивые жители Эстонии. Мы очень рады и благодарны за это», — сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер.

По словам Инны Крамер, собранная сумма пока не покрывает всего необходимого, поэтому все пожертвования очень приветствуются. «Первые 20 тысяч евро мы уже перечислили напрямую на счет Киевской детской больницы, чтобы они могли купить лекарства или продукты для детей. Мы попросили главу детской больницы прислать нам список необходимого медицинского оборудования, куда вошли дыхательные аппараты, инфузионные насосы, пульсоксиметры, механические и электрические аспираторы, мониторы пациента и подогреватели кроватей для новорожденных», — рассказала Инна Крамер.

«Партнерами Фонда поддержки являются компании Meditsiinigrupp, AB Medical, AB Medical Teenindus и Saarik ja KO, с помощью которых мы комплектуем груз с необходимым оборудованием», — сообщила Инна Крамер. «Часть оборудования есть в наличии на складах в Эстонии, часть нужно заказывать. С первой партией мы отправим 5 пульсоксиметров, 10 электроаспираторов и 2 оксиметра. Примерно через 6 недель прибудут 4 дыхательных аппарата и один транспортный аппарат ИВЛ. Кроме того, заказано 15 механических аспираторов с принадлежностями. Киевской детской больнице требуется еще 6 дыхательных аппаратов, 1 транспортный аппарат ИВЛ, 3 подогревателя кроватей для новорожденных и 15 радионянь. Мы планируем отправлять посылки в Украину в два этапа. По вопросам организации транспорта мы сотрудничаем с Ассоциацией украинских организаций в Эстонии».

Пожертвование можно сделать на банковские счета Фонда поддержки или напрямую через сайт фонда, добавив в пояснение Kiievi lastehaigla.

Ссылка для пожертвований на сайте Фонда поддержки: http :// www . toetusfond . ee / anneta