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Из-за агрессии России в Украине выросло число владельцев оружия в Эстонии

Айвар Аотяхт
Из-за агрессии России в Украине выросло число владельцев оружия в Эстонии
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Оружие. Фото иллюстративное.
Оружие. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

По данным полиции, в Эстонии количество ходатайств на получение разрешения на оружие увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооса, с января по вторую половину марта этого года количество ходатайств на получение разрешения на оружие увеличилось на 38 процентов. Почти 65 процентов из них — люди, которые впервые решили купить огнестрельное оружие, хотят его получить в целях безопасности, т.е. для защиты себя и своего имущества.

«Ходатайствующий обязан обосновать, почему он хочет подать ходатайство на получение разрешения на оружие или приобрести оружие, — пояснила Прооса. - В целом причины лаконичные, но среди прочего упоминались военные действия России в Украине и связанное с этим снижение чувства безопасности и желание защитить себя и свою семью».

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