Из-за агрессии России в Украине выросло число владельцев оружия в Эстонии

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооса, с января по вторую половину марта этого года количество ходатайств на получение разрешения на оружие увеличилось на 38 процентов. Почти 65 процентов из них — люди, которые впервые решили купить огнестрельное оружие, хотят его получить в целях безопасности, т.е. для защиты себя и своего имущества.