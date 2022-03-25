Из-за агрессии России в Украине выросло число владельцев оружия в Эстонии

По данным полиции, в Эстонии количество ходатайств на получение разрешения на оружие увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооса, с января по вторую половину марта этого года количество ходатайств на получение разрешения на оружие увеличилось на 38 процентов. Почти 65 процентов из них — люди, которые впервые решили купить огнестрельное оружие, хотят его получить в целях безопасности, т.е. для защиты себя и своего имущества.
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