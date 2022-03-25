Департамент: четверть магазинов хранит мясо при неправильной температуре

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент и TalTech сегодня, 25 марта организовали круглый стол с участием крупных розничных сетей магазинов и союзов, чтобы обсудить, что можно сделать, чтобы обеспечить постоянное соблюдение температурных требований в магазинах, чтобы потребитель получал безопасные продукты питания.

По словам старшего лектора кафедры химии и биотехнологии TalTech Ивара Ярвинга, условия хранения продуктов питания в магазинах не улучшились по сравнению с прошлым годом, а, наоборот, стало даже хуже.

«В качестве решения проблемы я предлагаю активно напоминать продавцам об этом, потому что от них зависят условия сохранения товара. «Наши производители делают продукты питания отличного качества, но для того, чтобы это качество попало на стол потребителей, необходимо следить за температурой и временем хранения», — отметил он.

Недавнее исследование ученых TalTech показывает, что картофельный салат известной сети магазинов хорошо сохраняется при соблюдении температуры и времени, рекомендованных производителем. По словам Ярвинга, срок годности можно значительно увеличить, если хранить продукт при 0 °C, например, на льду. Любой дополнительный градус от +6°С сокращает срок хранения продуктов.

По словам ведущего специалиста продовольственного отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Яаны Оона, сотрудники департамента измерили температуру в 838 торговых точках. «Температурные недочеты были выявлены в 22-х процентах розничных магазинов по всей Эстонии. Наибольшее количество нарушений выявлено в отношении хранения мясного фарша, свежего мяса, мясных полуфабрикатов и рыбы. Речь идет о продуктах с самым высоким риском вспышек инфекционных заболеваний пищевого происхождения», — пояснила Оона.

Магазины крупных торговых сетей Selver, Rimi, Maxima, OG Elektra (Grossi), Prisma Peremarket и COOP были проверены 681 раз. «Температуру замеряли в 381 магазине: 24 процента магазинов, то есть почти четверть, имели недостатки, что ясно показывает, что существуют проблемы с выполнением температурных требований», — описала Оона.