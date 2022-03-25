«На передовой стоят все». Как добровольцы защищают Киев

Одновременно в городах были сформированы подразделения территориальной обороны. Оружие взяли в руки даже те мужчины и женщины, у которых не было боевого опыта и элементарной военной подготовки, пишет DW.

От мебельного бизнеса к гранатомету

35-летний боец ​​киевской бригады территориальной обороны с позывным "Торнадо", который просил не называть его настоящее имя, переехал в Киев из Луганска еще до начала боевых действий в Донбассе 2014 года. Он был успешным бизнесменом по мебельному производству и сервису. 24 февраля 2022 года, как только Киев содрогнулся от первых авиаударов российских войск, он ушел в военкомат и вступил в территориальную оборону.

"Меня охватило возмущение, что какие-то пришлые хотят меня сделать рабом. А я не такой, какой из меня раб? Я свободный человек! Так что просто не было другого выхода, как накупить запас продовольствия для жены, сына и домашних животных, взять автомат и крошить захватчиков", - объяснил боец ​​в интервью DW.

На свою первую позицию мужчина попал без какой-либо подготовки, уже на месте его учили стрелять более опытные бойцы. "Сначала был хаос, приходилось день и ночь оставаться на улице, спать на бетоне. Ребята с боевым опытом и охотники делились с такими неопытными, как я, консервами и сгущенкой, учили нас стрелять, рыть окопы и организовывали оборону", - рассказал "Торнадо". По его словам, от постоянного пребывания на морозе и невозможности даже умыться стала шелушиться кожа на лице и теле, а на руках растрескалась и до сих пор не заживает, особенно на пальцах.

Эти испытания не выдержали только семь ребят изо всей роты, разорвавших контракт с терробороной и вернувшихся домой. А боец ​​"Торнадо" теперь стоит на охране "стратегического объекта", имеет возможность спать в отапливаемом помещении и получать еду, которой бойцов обеспечивают волонтеры. "ВСУ выдали нам только спальные мешки и термобелье. Все отличного качества, но лишь 3 марта удалось полностью переодеться в военную форму, а до этого я был в гражданке. Теперь у нас есть медик, много лекарств, запасы носков и прочего. Но все еще не хватает тактических очков, перчаток, бронежилетов и шлемов", - рассказал "Торнадо".

Блокпост на киевской улице

40-летний Александр Колот до начала боевых действий работал в ІТ-компании. Утром 24 февраля проснулся от взрывов и уже днем ​​ушел в военкомат, но он оказался закрыт. От собравшихся мужчин услышал о высокой вероятности прорыва российских войск в киевском районе Оболонь, и о раздаче оружия прямо на киевских улицах. Но ему оружия не хватило. Увидев мужчин в гражданском, которые строили баррикаду, присоединился к ним. Сначала всю ночь рыл окопы, а потом остался с ними и стал бойцом терробороны.