Украинцы начали приходить в военкоматы сразу после первых воздушных ударов российской авиации по территории Украины 24 февраля. За считанные дни завершилась мобилизация военнообязанных первой оперативной очереди.
«На передовой стоят все». Как добровольцы защищают Киев
Одновременно в городах были сформированы подразделения территориальной обороны. Оружие взяли в руки даже те мужчины и женщины, у которых не было боевого опыта и элементарной военной подготовки, пишет DW.
От мебельного бизнеса к гранатомету
35-летний боец киевской бригады территориальной обороны с позывным "Торнадо", который просил не называть его настоящее имя, переехал в Киев из Луганска еще до начала боевых действий в Донбассе 2014 года. Он был успешным бизнесменом по мебельному производству и сервису. 24 февраля 2022 года, как только Киев содрогнулся от первых авиаударов российских войск, он ушел в военкомат и вступил в территориальную оборону.
"Меня охватило возмущение, что какие-то пришлые хотят меня сделать рабом. А я не такой, какой из меня раб? Я свободный человек! Так что просто не было другого выхода, как накупить запас продовольствия для жены, сына и домашних животных, взять автомат и крошить захватчиков", - объяснил боец в интервью DW.
На свою первую позицию мужчина попал без какой-либо подготовки, уже на месте его учили стрелять более опытные бойцы. "Сначала был хаос, приходилось день и ночь оставаться на улице, спать на бетоне. Ребята с боевым опытом и охотники делились с такими неопытными, как я, консервами и сгущенкой, учили нас стрелять, рыть окопы и организовывали оборону", - рассказал "Торнадо". По его словам, от постоянного пребывания на морозе и невозможности даже умыться стала шелушиться кожа на лице и теле, а на руках растрескалась и до сих пор не заживает, особенно на пальцах.
Эти испытания не выдержали только семь ребят изо всей роты, разорвавших контракт с терробороной и вернувшихся домой. А боец "Торнадо" теперь стоит на охране "стратегического объекта", имеет возможность спать в отапливаемом помещении и получать еду, которой бойцов обеспечивают волонтеры. "ВСУ выдали нам только спальные мешки и термобелье. Все отличного качества, но лишь 3 марта удалось полностью переодеться в военную форму, а до этого я был в гражданке. Теперь у нас есть медик, много лекарств, запасы носков и прочего. Но все еще не хватает тактических очков, перчаток, бронежилетов и шлемов", - рассказал "Торнадо".
Блокпост на киевской улице
40-летний Александр Колот до начала боевых действий работал в ІТ-компании. Утром 24 февраля проснулся от взрывов и уже днем ушел в военкомат, но он оказался закрыт. От собравшихся мужчин услышал о высокой вероятности прорыва российских войск в киевском районе Оболонь, и о раздаче оружия прямо на киевских улицах. Но ему оружия не хватило. Увидев мужчин в гражданском, которые строили баррикаду, присоединился к ним. Сначала всю ночь рыл окопы, а потом остался с ними и стал бойцом терробороны.
"Сначала мы были сами по себе, тогда к нам присоединились те, кто подписал контракт с бригадой терробороны. Однако остальные из нас смогли подписать контракт только через две недели, когда у нас появился связанный с Вооруженными силами командир", - рассказал Колот. Он уточнил, что в отличие от воинов ВСУ, добровольцы терробороны не получают никакого жалования, но могут в любой момент расторгнуть контракт.
"Сначала было трудно приспособиться к тому, что можешь спать только тогда, когда есть возможность, а не когда хочется. Теперь уже привык", - говорит Колот. Сейчас он одет в форму ВСУ, но бронежилет покупал за свой счет. Он высоко оценил помощь оставшихся в Киеве гражданских, разносящих бойцам чай и кофе, и волонтеров, которые развернули полевую кухню и кормят воинов.
"В моей роте большинство ребят из Донбасса, имеющие боевой опыт и воевавшие с россиянами. Есть херсонцы, одесситы… Политические взгляды различные. Но на это никто не обращает внимания, все как братья", - объясняет Александр Колот.
На передовой стоят все
Наиболее опасными позициями в Киеве остаются северо-восточные направления пригородов Бучи, Гостомеля и Ирпеня, где непрерывно идут тяжелые бои. "На передовой стоят все - Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, терроборона, полиция, Служба безопасности, разведчики, добровольческие батальоны… Молодые ребята, видевшие автомат только на военных кафедрах, рвутся в бой наряду с опытными бойцами", - сказал DW 62-летний майор пограничной службы запаса Юрий Кулачек. До войны у него был бизнес по добыче гранита, два года защищал Украину в Донбассе и был демобилизован. Но после 24 февраля снова пришел в свою часть и теперь защищает пригород Киева, близ Житомирской трассы.
"Нас, воинов, очень вдохновляют гражданские, выходящие безоружными на митинги протеста против оккупантов в Херсоне, Мелитополе и Бердянске, мужество вырвавшихся из оккупированного Гостомеля беженцев. А гражданские берут пример с нас, с того, как мы воюем с россиянами. Это взаимное вдохновение, которое придает нашим ребятам столько силы и энергии, что я вам даже не могу передать", - пояснил Кулачек. Показателем высокого боевого духа он назвал и тот факт, что все, кто вместе с ним демобилизовался в 2016 году, независимо от возраста, опять добровольно пошли на фронт.