Общая сумма выручки с проданных на вчерашний матч Эстония – Кипр билетов и пожертвований по данным Эстонского футбольного союза составила 50 331 евро и 50 центов.
Футболисты собрали в помощь Украине более 50 000 евро
На эту сумму ЭФС закупит продукты и закажет с помощью Sportland транспорт, который доставит посылку с гуманитарной помощью Украинскому футбольному союзу. Он уже займется дальнейшим распределением помощи.
«Мы сотрудничаем со множетсвом местных производителей продуктов питания, такими как Atria, Tartu Mill, Rannarootsi, Salvest и Valio и благодарим их за совместную работу, - сказал генеральный директор ЭФС Тыну Сирель. – Мы укомплектуем целый трейлер, то есть 33 палета с продуктами. В их числе продукты с длительным сроком хранения, такие как спагетти, овсяные хлопья, мясные консервы, детское питание, смузи, твердый сыр, различные мясные изделия и т.д. На данный момент большая часть посылки уже у нас, как только прибудет остальной заказ мы отправим все в Украину».
Сирел поблагодарил всех, кто купил билеты и сделал пожертвования и помог собрать внушительную сумму для помощи Украине.
«Вчера на стадионе царила приятная атмосфера, за все это я выражаю благодарность всем зрителям – их было более 5300 человек».