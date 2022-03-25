Футболисты собрали в помощь Украине более 50 000 евро

На эту сумму ЭФС закупит продукты и закажет с помощью Sportland транспорт, который доставит посылку с гуманитарной помощью Украинскому футбольному союзу. Он уже займется дальнейшим распределением помощи.

«Мы сотрудничаем со множетсвом местных производителей продуктов питания, такими как Atria, Tartu Mill, Rannarootsi, Salvest и Valio и благодарим их за совместную работу, - сказал генеральный директор ЭФС Тыну Сирель. – Мы укомплектуем целый трейлер, то есть 33 палета с продуктами. В их числе продукты с длительным сроком хранения, такие как спагетти, овсяные хлопья, мясные консервы, детское питание, смузи, твердый сыр, различные мясные изделия и т.д. На данный момент большая часть посылки уже у нас, как только прибудет остальной заказ мы отправим все в Украину».