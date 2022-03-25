Ночью условия на дорогах будут сложными из-за осадков

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог сухая. Сохраняется переменная облачность без существенных осадков.

По прогнозу, вечером не ожидается особых изменений в погоде. Ночью по всей стране ожидаются осадки. Зона кратковременных дождей быстро распространится по Эстонии с северо-запада на юго-восток. Возможен мокрый снег.