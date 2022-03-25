По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в пятницу, 25 марта поверхность крупных шоссе сухая, но ночью пойдет дождь и возможен мокрый снег.
Ночью условия на дорогах будут сложными из-за осадков
Ночью условия на дорогах будут сложными из-за осадков
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог сухая. Сохраняется переменная облачность без существенных осадков.
По прогнозу, вечером не ожидается особых изменений в погоде. Ночью по всей стране ожидаются осадки. Зона кратковременных дождей быстро распространится по Эстонии с северо-запада на юго-восток. Возможен мокрый снег.
Ветер юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный. Ветер 6-12, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с.
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