Второй государственный пункт приема беженцев будет открыт в Тарту

В пункте приема приехавшие из Украины получат информацию и на месте сотрудники центра смогут выяснить, в какой помощи может нуждаться человек. На месте военные беженцы получат эстонский личный код и при желании вид на жительство сроком на год. При необходимости будет оказана первая помощь. После этого военные беженцы будут доставлены в места размещения в Южной Эстонии.

По словам руководителя Южно-Эстонского регионального объединенного штаба Валло Коппеля, благодаря тому, что в Тартуском пункте приема можно будет на месте получить разные услуги, прибывшие в Эстонию беженцы сэкономят время. «A нам это дает возможность помочь украинцам так, чтобы их дальнeйшее обустройство жизни здесь шло без запинок. То, что много услуг можно получить в одном месте, поможет украинцам лучше сориентироваться и понять, что нужно для проживания в чужой стране и незнакомой среде», – сказал Коппель.

Еще одна цель этого пункта приема – направлять военных беженцев в места размещения для проживания по всей Южной Эстонии более координированно, так как сейчас в некоторых местных самоуправлениях возникла большая нагрузка, в то время как в другие волости или города Департамент социального страхования на проживание еще никого не направлял.

Тартуский центр прима будет находиться по адресу Рийа, 179a. Нынешний пункт в отеле «Raadimõisa» будет и дальше предлагать услуги по размещению.

Первый государственный пункт приема был открыт 21 марта в Пярну, где в течение четырех суток было принято 900 военных беженцев. После открытия второго пункта все прибывающие в Эстонию беженцы после пересечения границы будут направляться в Тарту или Пярну, чтобы им как можно быстрее можно оказали помощь и направили в место временного размещения.