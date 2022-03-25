Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу, 25 марта в 23:00 по местном времени.

В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.