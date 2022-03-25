Пт, 25.03.2022
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Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС

"Интерфакс"
Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС
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Швейцария.
Швейцария. Фото: ARND WIEGMANN/REUTERS

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства, передает "Интерфакс".

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу, 25 марта в 23:00 по местном времени.

В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.

Таким образом, отмечается в документе, Швейцария продолжает вводить против ЕС те же меры, которые утверждает Евросоюз.

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