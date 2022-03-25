Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства, передает "Интерфакс".
Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС
Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС
В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу, 25 марта в 23:00 по местном времени.
В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.
Таким образом, отмечается в документе, Швейцария продолжает вводить против ЕС те же меры, которые утверждает Евросоюз.