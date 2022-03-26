ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Гудбай, "рупор американской военщины"!

Из конца первой четверти XXI века это изрядно подзабытое имя, вдруг прозвучавшее в некрологах, выглядит, откровенно говоря, эхом из прошлой жизни - когда еще не было сотен и тысяч онлайн-порталов, и основные новости мы читали с бумажных страниц газет или слышали из не плазменных еще телевизоров: "Слободан Милошевич...Радован Караджич... Карла дель Понте... Моника Левински..."

Олбрайт, госсекретарь США в правительстве Билла Клинтона, делила прозвище "железная леди" с гораздо более известной носительницей последнего, но в хватке ей не уступала. На период, когда Олбрайт возглавляла внешнеполитическое ведомство США, пришлась война на Балканах, и именно с этим регионом в первую очередь связаны многие запомнившиеся высказывания и действия госсекретаря.

Отношение к наследию Олбрайт во многом зависит от того, какую сторону занимать относительно распада бывшей Югославии. Она так сильно поддерживала вмешательство Запада в дела Косово, что ее критики окрестили конфликт 1998–1999 годов «войной Мадлен».

Она выступала за 78-дневную бомбардировку Югославии, а ранее, будучи послом США в ООН, призвала к жесткому международному ответу на почти четырехлетний обстрел боснийскими сербами Сараево. Олбрайт также работала над привлечением к ответственности всех лиц, ответственных за военные преступления, совершенные на Балканах. За это Олбрайт была провозглашена «сербоненавистницей» в Сербии и героем в Косово и Боснии.

Неудивительно, что в поделенном на два полюса мире русскоязычная его часть также не испытывала особенно теплых чувств к "рупору американской военщины" при жизни и не воспылала ими после смерти, а напротив - не преминула припомнить, пожалуй, самое одиозное заявление в карьере американского политика.

Так, в 1996 году во время интервью программе «60 минут» Олбрайт, бывшая на тот момент послом ООН, отвечала на вопрос корреспондента о том, как Ирак страдает от санкций, введенных против страны после войны в Персидском заливе 1991 года.

"Мы слышали, что полмиллиона [иракских] детей погибли... Больше, чем погибло в Хиросиме. Это того стоило?" - спросил ведущий.

«Я думаю, это очень трудный выбор, — ответила Олбрайт, — но мы думаем, что стоило».

Между тем, помимо этого, несомненно циничного и пугающего заявления, Олбрайт была автором целого ряда точных и местами пророческих наблюдений о России и Владимире Путине. Последнее из них прозвучало всего за месяц до ее смерти.

«Вместо того, чтобы проложить путь России к величию, вторжение в Украину принесет позор господину Путину», - написала для The New York Times Олбрайт.