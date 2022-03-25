На Маарьямяги вспоминали жертв мартовской депортации

Сегодня исполнилось 73 года с того момента, как советские оккупационные власти совершили массовое преступление против прибалтийских народов. Режим силой отправил в Сибирь более 20 000 жителей Эстонии. Из трех прибалтийских республик были депортированы более 90 000 людей, в числе которых было много детей и стариков.

На прошедшей сегодня церемонии выступили президент Эстонии Алар Карис, председатель парламента Юри Ратас и председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте. Службу провел архиепископ Урмас Вийльма.

В память о погибших были возложены венки.

С 25 марта до конца следующего дня на площади Вабадузе будет установлена инсталляция, которая изображает границы бывшего СССР с ветками железной дороги, по которым депортированных везли в лагеря и пункты ссылки в Сибири. Железная дорога и пункты назначения обозначены красными огнями.

Вечером на площади Вабадузе были зажжены поминальные свечи.

Батарейная тюрьма, в которой находились тысячи невинных людей, арестованных советской властью, по инициативе Эстонского института памяти, в этом году окрашена в цвета украинского флага.