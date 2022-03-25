На Маарьямяги вспоминали жертв мартовской депортации
Сегодня исполнилось 73 года с того момента, как советские оккупационные власти совершили массовое преступление против прибалтийских народов. Режим силой отправил в Сибирь более 20 000 жителей Эстонии. Из трех прибалтийских республик были депортированы более 90 000 людей, в числе которых было много детей и стариков.
На прошедшей сегодня церемонии выступили президент Эстонии Алар Карис, председатель парламента Юри Ратас и председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте. Службу провел архиепископ Урмас Вийльма.
В память о погибших были возложены венки.
С 25 марта до конца следующего дня на площади Вабадузе будет установлена инсталляция, которая изображает границы бывшего СССР с ветками железной дороги, по которым депортированных везли в лагеря и пункты ссылки в Сибири. Железная дорога и пункты назначения обозначены красными огнями.
Вечером на площади Вабадузе были зажжены поминальные свечи.
Батарейная тюрьма, в которой находились тысячи невинных людей, арестованных советской властью, по инициативе Эстонского института памяти, в этом году окрашена в цвета украинского флага.
День памяти проходит под руководством Министерства юстиции, Института по правам человека, Эстонского института памяти, Эстонского союза Memento, Эстонского союза студенчества, Эстонского союза ученических представительств, Эстонского союза молодежных объединений, а также Музея оккупаций и свободы Vabamu.