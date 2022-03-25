В это воскресенье на улице Пронкси в Таллинне начнутся работы по вырубке, в ходе которых будет удалено 22 дерева, мешающих предстоящим работам по реконструкции на улицах Йыэ и Пронкси, пишет Postimees.
В самом центре Таллинна будет вырублено два десятка деревьев
Разрешение на вырубку 22 деревьев на улице Пронкси было подписано 18 марта 2022 года. Фактическая вырубка состоится через девять дней, за 21 день до крайнего срока возможной подачи протеста.
«Жители давно ждали капитального ремонта улиц Пронкси и Йыэ. В результате работ уличное пространство, cейчас в основном ориентированное на автомобили, трансформируется в современное, безопасное и удобное для всех видов движения. Будут улучшены условия для пешеходов и созданы велосипедные дорожки, отделенные от проезжей части. Кроме того, на улицах появится много нового озеленения», — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
Также будут модернизированы все подземные инженерные сети – вода, канализация, газ, электричество. После замены коммуникаций разрушенное благоустройство заменят новым и установят современное уличное освещение.
Хотя дорожные работы начнутся во второй половине лета, вырубки начнутся уже 27 марта, так как они должны быть выполнены до наступления сезона гнездования птиц.
27 марта с 9:00 до 16:00 улица Пронкси со стороны Stockmann на участке Нарвское шоссе - улица Рауа будет частично перекрыта. Улица будет доступна как для автомобилей, так и для пешеходов в обоих направлениях на протяжении всего периода работ. Рабочая зона будет своевременно помечаться соответствующими дорожными знаками.
«Конечно, первоочередной задачей в преобразовании городского пространства является сохранение существующего ландшафтного дизайна. К сожалению, не всегда это удается сделать – если при ремонте приходится заменять всю подземную часть и зелень втиснута в узкую полоску между полосами асфальта, разумно создать новое озеленение. Обновленная улица даст больше пространства и более приятную среду для высокого озеленения – улицу украсят аллеи, высаженные по обеим сторонам дороги. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание! Безусловно, всем будет приятно получить новую и более зеленую улицу», — сказала Хауканымм.