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На летний период Пярну и Стокгольм свяжет авиамаршрут

Reisile.ee
На летний период Пярну и Стокгольм свяжет авиамаршрут
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SASi 70kohaline turbopropellerlennuk ATR-72 hakkab sel suvel Pärnu ja Stockholmi vahel lendama.
SASi 70kohaline turbopropellerlennuk ATR-72 hakkab sel suvel Pärnu ja Stockholmi vahel lendama. Фото: SAS

С 25 июня SAS начнет выполнять рейсы между Пярну и Стокгольмским аэропортом Арланда два раза в неделю.

Маршрут будет выполняться самолетом Xfly ATR-72 по вторникам и субботам, время полета составляет 1 час 20 минут.

Билеты уже в продаже на сайте SAS, самые дешевые билеты в одну сторону начинаются от 499 шведских крон или 48 евро, также можно купить рейсы из Пярну в другие направления SAS.

Последний рейс запланирован на 16 августа.

В 2009 году авиакомпания Estonian Air Regional летала между Стокгольмом и Пярну, и SAS также продавала билеты на эти рейсы по код-шеринговому соглашению.

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