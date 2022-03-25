С 25 июня SAS начнет выполнять рейсы между Пярну и Стокгольмским аэропортом Арланда два раза в неделю.
На летний период Пярну и Стокгольм свяжет авиамаршрут
На летний период Пярну и Стокгольм свяжет авиамаршрут
Маршрут будет выполняться самолетом Xfly ATR-72 по вторникам и субботам, время полета составляет 1 час 20 минут.
Билеты уже в продаже на сайте SAS, самые дешевые билеты в одну сторону начинаются от 499 шведских крон или 48 евро, также можно купить рейсы из Пярну в другие направления SAS.
Последний рейс запланирован на 16 августа.
В 2009 году авиакомпания Estonian Air Regional летала между Стокгольмом и Пярну, и SAS также продавала билеты на эти рейсы по код-шеринговому соглашению.
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