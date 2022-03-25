На летний период Пярну и Стокгольм свяжет авиамаршрут

Маршрут будет выполняться самолетом Xfly ATR-72 по вторникам и субботам, время полета составляет 1 час 20 минут.

Билеты уже в продаже на сайте SAS, самые дешевые билеты в одну сторону начинаются от 499 шведских крон или 48 евро, также можно купить рейсы из Пярну в другие направления SAS.

Последний рейс запланирован на 16 августа.