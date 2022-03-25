Содержание коронавируса в сточных водах продолжает снижаться

Судя по результатам, распространение вируса по-прежнему было очень большим в Маарду и Локса.

Вирус был широко распространен в большинстве крупнейших городов Эстонии: Таллинне, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве и Вильянди. Однако в Тарту умеренное количество вирусоносителей. То же самое можно сказать и о большинстве малых городов Эстонии: Силламяэ, Пылва, Кярдла и Рапла.