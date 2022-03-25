В то время как коронавирус по-прежнему широко распространен в крупнейших городах Эстонии, согласно еженедельному мониторингу сточных вод Департамента здоровья, в большинстве малых городов Восточной и Южной Эстонии количество переносчиков инфекции снизилось до умеренного уровня, пишет Rus.Err.ee.
Содержание коронавируса в сточных водах продолжает снижаться
Содержание коронавируса в сточных водах продолжает снижаться
Судя по результатам, распространение вируса по-прежнему было очень большим в Маарду и Локса.
Вирус был широко распространен в большинстве крупнейших городов Эстонии: Таллинне, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве и Вильянди. Однако в Тарту умеренное количество вирусоносителей. То же самое можно сказать и о большинстве малых городов Эстонии: Силламяэ, Пылва, Кярдла и Рапла.
В Тюри на этот раз не было или было очень мало вирусоносителей.
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