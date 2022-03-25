В Европе растет обеспокоенность тем, что после вторжения России в Украину может закончиться дизельное топливо, поскольку на российское дизельное топливо приходится 20 процентов европейского импорта.
Европе угрожает дефицит дизельного топлива
Европейские нефтяные компании воздерживаются от поставок нефти из России, поскольку уже второй месяц идут бои в Украине, а вместо этого ищут поставки с Ближнего Восток, из Азии и США. Крупные нефтяные компании, включая Shell, BP и TotalEnergies, уже ограничивают поставки топлива в Германию, пишет Bloomberg.
Из-за плохих перспектив нефтетрейдеры заплатили огромные дополнительные деньги, чтобы получить доступные запасы сразу, а не ждать. Компании по торговле сырьевыми товарами, в том числе Trafigura Group, предупредили, что в некоторых местах может возникнуть нехватка дизельного топлива. Это отражает мрачные прогнозы московских политиков о том, что Европе грозит дефицит.
По данным Международного энергетического агентства, на конец января в европейских странах хранилось 247,4 млн баррелей среднего дистиллята, или категории топлива, крупнейшим компонентом которого является дизельное топливо. Это хватит примерно на 40 дней, чтобы удовлетворить спрос, даже если в этом регионе не будут производиться или импортироваться дополнительные баррели топлива.
Европейские страны продолжают производить и импортировать дизельное топливо из своих традиционных нероссийских источников. Скорость истощения запасов зависит от успеха замены текущих поставок из России.
Однако эти запасы распределены неравномерно, и в некоторых местах напряженность возникнет раньше, чем в других. В то время как в Финляндии и Дании на частных и государственных складах достаточно дистиллята, чтобы удовлетворить спрос более чем на шесть месяцев, в Великобритании и Норвегии его хватит чуть более чем на 30 дней. Эстония находится ниже среднего европейского показателя: ожидается, что промышленных запасов хватит на 36,4 дня, а национальных резервов – на 44,8 дня.
Cвязи с Россией
Страны или даже регионы стран, которые традиционно полагались на поставки из-за пределов России либо сырой нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, либо дизельного топлива, чувствуют себя лучше, чем те, кто имеет тесные связи с Москвой.
Высокая зависимость от российской сырой нефти делает нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Польше, Словакии и Венгрии, например, относительно уязвимыми для любых перебоев с поставками или ограничений на закупки. Это может быстро сказаться на поставках дизельного топлива.
Значительная нехватка топлива на АЗС ударит не только по водителям, но и по экономически уязвимым отраслям, таким как логистика, строительство и сельское хозяйство, которые в значительной степени зависят от дизельного топлива.