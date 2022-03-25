Европе угрожает дефицит дизельного топлива

Европейские нефтяные компании воздерживаются от поставок нефти из России, поскольку уже второй месяц идут бои в Украине, а вместо этого ищут поставки с Ближнего Восток, из Азии и США. Крупные нефтяные компании, включая Shell, BP и TotalEnergies, уже ограничивают поставки топлива в Германию, пишет Bloomberg.

Из-за плохих перспектив нефтетрейдеры заплатили огромные дополнительные деньги, чтобы получить доступные запасы сразу, а не ждать. Компании по торговле сырьевыми товарами, в том числе Trafigura Group, предупредили, что в некоторых местах может возникнуть нехватка дизельного топлива. Это отражает мрачные прогнозы московских политиков о том, что Европе грозит дефицит.

По данным Международного энергетического агентства, на конец января в европейских странах хранилось 247,4 млн баррелей среднего дистиллята, или категории топлива, крупнейшим компонентом которого является дизельное топливо. Это хватит примерно на 40 дней, чтобы удовлетворить спрос, даже если в этом регионе не будут производиться или импортироваться дополнительные баррели топлива.

Европейские страны продолжают производить и импортировать дизельное топливо из своих традиционных нероссийских источников. Скорость истощения запасов зависит от успеха замены текущих поставок из России.

Однако эти запасы распределены неравномерно, и в некоторых местах напряженность возникнет раньше, чем в других. В то время как в Финляндии и Дании на частных и государственных складах достаточно дистиллята, чтобы удовлетворить спрос более чем на шесть месяцев, в Великобритании и Норвегии его хватит чуть более чем на 30 дней. Эстония находится ниже среднего европейского показателя: ожидается, что промышленных запасов хватит на 36,4 дня, а национальных резервов – на 44,8 дня.

Cвязи с Россией

Страны или даже регионы стран, которые традиционно полагались на поставки из-за пределов России либо сырой нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, либо дизельного топлива, чувствуют себя лучше, чем те, кто имеет тесные связи с Москвой.

Высокая зависимость от российской сырой нефти делает нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Польше, Словакии и Венгрии, например, относительно уязвимыми для любых перебоев с поставками или ограничений на закупки. Это может быстро сказаться на поставках дизельного топлива.