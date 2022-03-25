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Финны в панике начали скупать в Эстонии добавку к дизельному топливу

rus.postimees.ee
Финны в панике начали скупать в Эстонии добавку к дизельному топливу
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Фото: Publicitātes foto

Из-за войны в Украине и санкций против России среди финнов возникли опасения, что на заправках закончится реагент AdBlue для дизельных автомобилей, пишет Äripäev.

Финнов охватила настолько серьезная потребительская паника, что они ринулись через залив в Эстонию, чтобы скупать AdBlue буквально целыми автоприцепами.

Малый предприниматель из Хальяла, владелец бургерной в Лийгусте Эрго Тельвик на этой неделе на автозаправочной станции в Раквере наблюдал интересное зрелище, когда финн заливал AdBlue в тысячелитровые канистры в автомобильном прицепе.

«Я спросил, куда повезешь столько. Он сказал, что в Финляндию. Там оно сейчас стоит, как золото», — впечатлило увиденное Тельвика.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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