Финны в панике начали скупать в Эстонии добавку к дизельному топливу

Финнов охватила настолько серьезная потребительская паника, что они ринулись через залив в Эстонию, чтобы скупать AdBlue буквально целыми автоприцепами.

Малый предприниматель из Хальяла, владелец бургерной в Лийгусте Эрго Тельвик на этой неделе на автозаправочной станции в Раквере наблюдал интересное зрелище, когда финн заливал AdBlue в тысячелитровые канистры в автомобильном прицепе.

«Я спросил, куда повезешь столько. Он сказал, что в Финляндию. Там оно сейчас стоит, как золото», — впечатлило увиденное Тельвика.