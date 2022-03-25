Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях

В Эстонию уже прибыло более 22 000 беженцев из Украины, и эстонское государство содействует тому, чтобы беженцы могли скорее адаптироваться в Эстонии и справляться с повседневной жизнью, но чем больше приезжает людей, тем острее стоит вопрос с их расселением, и если сначала беженцев размещали в отелях, то с наступлением туристического сезона это сделать становится все сложнее.

Согласно правилам, государство обязано обеспечить беженцев жильем не менее чем на четыре месяца, но по истечении этого срока люди должны будут найти деньги, чтобы оплачивать аренду самостоятельно.