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Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях

rus.postimees.ee
Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях
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Гуманитарную помощь семьям беженцев в Нарве оказывают в специальном пункте, организованном простыми горожанами.
Гуманитарную помощь семьям беженцев в Нарве оказывают в специальном пункте, организованном простыми горожанами. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях, в том числе в бывших общежитиях и домах престарелых, но, по словам канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, люди должны снимать жилье и самостоятельно, пишет Rus.ERR.

В Эстонию уже прибыло более 22 000 беженцев из Украины, и эстонское государство содействует тому, чтобы беженцы могли скорее адаптироваться в Эстонии и справляться с повседневной жизнью, но чем больше приезжает людей, тем острее стоит вопрос с их расселением, и если сначала беженцев размещали в отелях, то с наступлением туристического сезона это сделать становится все сложнее.

Согласно правилам, государство обязано обеспечить беженцев жильем не менее чем на четыре месяца, но по истечении этого срока люди должны будут найти деньги, чтобы оплачивать аренду самостоятельно.

"Первая помощь беженцам оказывалась для того, чтобы люди смогли отойти от шока, от войны, но нужно вступать и в обычную жизнь, а эта жизнь ничем не отличается от жизни эстоноземельцев. Поэтому беженцы остаются здесь, но за съемное жилье должны будут платить сами", - сказал Мяндмаа.

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