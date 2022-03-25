Средняя закупочная цена молока в феврале выросла почти на 35 процентов

В феврале у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 63 900 тонн молока, что на 4,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные, переданные BNS департаментом статистики.

Элитных сортов в феврале закуплено 53 000 тонн, что на 6 процентов больше, чем годом раньше. В феврале закуплено 7500 тонн молока высшего сорта, что на 33,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Молока первого сорта закуплено 3400 тонн, а в феврале 2021 года молоко такого сорта вообще не закупалось.

Средняя жирность молока в феврале упала за год на 0,1 процентных пункта до 3,9 процента, содержание белка сохранилось на уровне в 3,4 процента.

В феврале в Эстонии было произведено 8700 тонн питьевого молока — на 4,8 процента больше, чем годом раньше. Сливок было произведено 2400 тонн как и годом раньше, сквашенного молока 3000 тонн, что на 3,2 процента меньше, чем годом раньше, а производство сливочного масла выросло на 33,3 процента до 400 тонн.