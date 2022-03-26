На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. На втором месте Луна Хендрикс (Бельгия), бронза у американки Алисы Лью.
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала японка Каори Сакамото
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала японка Каори Сакамото
Наша фигуристка Нина Петрыкина заняла 16-е место.
Российские фигуристки были отстранены от участия в чемпионате мира из-за войны в Украине.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70
3. Алиса Лью (США) – 211,19
4. Мэрайя Белл (США) – 208,66
5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61
7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55
8. Карен Чен (США) – 192,51.
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50