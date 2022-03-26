Сб, 26.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Чемпионкой мира по фигурному катанию стала японка Каори Сакамото

rus.postimees.ee
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала японка Каори Сакамото
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Каори Сакамото, ЧМ в Монпелье 2022.
Каори Сакамото, ЧМ в Монпелье 2022. Фото: SYLVAIN THOMAS/AFP

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. На втором месте Луна Хендрикс (Бельгия), бронза у американки Алисы Лью.

Наша фигуристка Нина Петрыкина заняла 16-е место.

Российские фигуристки были отстранены от участия в чемпионате мира из-за войны в Украине.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70

3. Алиса Лью (США) – 211,19

4. Мэрайя Белл (США) – 208,66

5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61

7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55

8. Карен Чен (США) – 192,51.

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50

Ключевые слова
Наверх