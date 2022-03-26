«Держат в каком-то подвале». Как в захваченных Россией регионах Украины похищают людей

Акты устрашения?

По данным Национального союза журналистов Украины, в Мелитополе были задержаны, но вскоре отпущены еще четыре журналиста.

Глава Союза Серхий Томиленко считает, что все эти задержания - часть кампании по зачистке информационного поля, а также предупредительные сигналы, посылаемые всем журналистам и общественным деятелям.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, которое в том числе ведет отдельный учет похищений в Украине, Би-би-си рассказали, что жертвами таких действий со стороны россиян становятся в основном лидеры местных общин, журналисты и все, кто громко выражает свою проукраинскую позицию.

При этом в ООН пока не могут точно сказать, является ли выбор жертв задержаний случайным, или все они из особого списка российских спецслужб, о существовании которого говорит целый ряд источников.

В феврале официальные лица США уведомили ООН, что российские власти якобы составили "черный список" из жителей Украины, подлежащих убийству или аресту после вторжения российской армии.

По мнению ряда наблюдателей, этот список был составлен после того, как в январе хакеры (предположительно российские) взломали украинское приложение по оказанию цифровых услуг.

В британском Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI) считают, что доступ к данным "нежелательных лиц", включая их домашние адреса, Россия получила через взлом украинской Национальной системы страхования автомобилей.

За последние недели в оккупированных частях Украины были задержаны несколько региональных и городских чиновников.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими военными прямо из временного офиса мэрии в разгар рабочего дня. С мешком на голове его отвезли в здание СИЗО, контролируемое россиянами.

Позднее его обменяли на девять российских срочников. После освобождения в интервью местной прессе он сказал, что других задержанных, содержавшихся в том же здании, где и он, судя по всему, пытали.

"Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации", - говорил Федоров.

О похищениях рассказывают и в других городах, в том числе в Новой Каховке, на севере Украины, где неделю назад предположительно был похищен глава городского совета Дмитрий Васильев, и в Буче, где, по словам источника в местном совете, шестеро его членов были задержаны после российского рейда, а потом отпущены.

Депутатам рекомендуют не оставаться дома

Член украинского парламента Алена Шкрум считает, что число задержаний будет расти - Россия сталкивается с нарастающим сопротивлением в оккупированных регионах.

"Я уверена, что Путин думал, что будет как в Крыму - они придут, займут административные здания, и мэр скажет: "Давайте сотрудничать, теперь буду вашим мэром, какая разница", - рассказывает она Би-би-си.