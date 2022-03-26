В Таллинне машина сбила пешехода: от удара его отбросило и он попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 25 марта, в 19.19 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и Ярвевана-теэ 44-летний мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Seat Leon ST, которым управляла 30-летняя женщина. В результате удара пешеход упал на проезжую часть и попал под правое переднее колесо другого автомобиля Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого была 35-летняя женщина.

Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло шесть тяжелых ДТП, в результате которых в общей сложности пострадали семь человек, в том числе и один несовершеннолетний.