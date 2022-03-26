Сб, 26.03.2022
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Скандинавские энергопредприятия готовы помочь странам Балтии

BNS
Скандинавские энергопредприятия готовы помочь странам Балтии
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Линия электропередач.
Линия электропередач. Фото: Ants Liigus

В пятницу четыре скандинавские энергопредприятия сообщили, что готовы помочь трем странам Балтии, если Россия ограничит или полностью прекратит экспорт электроэнергии своим самым маленьким соседям.

В совместном заявлении Energinet из Дании, Statnett из Норвегии, Svenska kraftnät из Швеции и Fingrid Oyj из Финляндии заявили, что вместе с балтийскими сетевыми операторами они подготовились к сценарию, при котором страны Балтии будут отключены от российской сети.

Операторы балтийской системы электропередач уже ограничили импорт из России, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на балтийскую энергосистему в случае неожиданного отключения электроэнергии в России.

Эстония, Латвия и Литва в своих потребностях в электроэнергии по-прежнему в значительной степени зависят от соседней России.

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