В пятницу четыре скандинавские энергопредприятия сообщили, что готовы помочь трем странам Балтии, если Россия ограничит или полностью прекратит экспорт электроэнергии своим самым маленьким соседям.
Скандинавские энергопредприятия готовы помочь странам Балтии
Скандинавские энергопредприятия готовы помочь странам Балтии
В совместном заявлении Energinet из Дании, Statnett из Норвегии, Svenska kraftnät из Швеции и Fingrid Oyj из Финляндии заявили, что вместе с балтийскими сетевыми операторами они подготовились к сценарию, при котором страны Балтии будут отключены от российской сети.
Операторы балтийской системы электропередач уже ограничили импорт из России, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на балтийскую энергосистему в случае неожиданного отключения электроэнергии в России.
Эстония, Латвия и Литва в своих потребностях в электроэнергии по-прежнему в значительной степени зависят от соседней России.