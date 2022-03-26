Скандинавские энергопредприятия готовы помочь странам Балтии

В совместном заявлении Energinet из Дании, Statnett из Норвегии, Svenska kraftnät из Швеции и Fingrid Oyj из Финляндии заявили, что вместе с балтийскими сетевыми операторами они подготовились к сценарию, при котором страны Балтии будут отключены от российской сети.