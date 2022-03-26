Первая леди Украины: Как каждая женщина нашей страны, я опасаюсь за жизнь моего мужа

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Что чувствует сейчас первая леди страны Елена Зеленская? «Как и любая женщина Украины, я боюсь за жизнь своего мужа. Звоню ему каждое утро, но перед этим молюсь за него. Я знаю, что он сильный, решительный и выносливый, особенно в отношении того, что любит. Я восхищаюсь этим человеком каждый день. Удивлена ли я его героизмом? Нет.», пишет Postimees.