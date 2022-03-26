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Первая леди Украины: Как каждая женщина нашей страны, я опасаюсь за жизнь моего мужа

Трийн Палмипуу
Первая леди Украины: Как каждая женщина нашей страны, я опасаюсь за жизнь моего мужа
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Владимир и Олена Зеленские. ФОТО: Канцелярия президента Украины
Владимир и Олена Зеленские. ФОТО: Канцелярия президента Украины Фото: Ukraina Presidendikantselei

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Что чувствует сейчас первая леди страны Елена Зеленская? «Как и любая женщина Украины, я боюсь за жизнь своего мужа. Звоню ему каждое утро, но перед этим молюсь за него. Я знаю, что он сильный, решительный и выносливый, особенно в отношении того, что любит. Я восхищаюсь этим человеком каждый день. Удивлена ли я его героизмом? Нет.», пишет Postimees.

«Мне страшно, но я не паникую. Паника приходит, когда не знаешь, что делать. Я очень хорошо знаю, что нам нужно делать, и народ Украины знает. Наш план – защитить украинцев и победить».

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