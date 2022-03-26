Таллинн расскажет о трудоустройстве прибывших из Украины медицинских работников

«На сегодня в Таллинне зарегистрированы почти 11 000 военных беженцев, среди которых около 300 квалифицированных специалистов сферы здравоохранения, в большинстве своем это медсестры. В Эстонии наблюдается большой дефицит специалистов именно сестринского персонала, от этого страдают и таллиннские больницы, - подчеркнула вице-мэр Бетина Бешкина. – Мы рассчитываем на то, что министерство в ближайшее время создаст юридическую и финансовую базу для того, чтобы прибывшие из Украины медсестры как можно скорее смогли получить как дополнительное обучение, так и возможность посещать курсы эстонского языка, при этом имея возможность работать по специальности».

Основными темами мероприятия станут ответы на вопросы, касающиеся оформления документов и порядка действий, необходимых для того, чтобы приступить к работе по специальности в больнице. Поскольку квалификация медсестер и акушерок регулируется директивой ЕС, и в Эстонии это предполагает обучение как минимум на уровне прикладного высшего образования, то прибывшие из Украины специалисты должны учитывать, что их дипломы медсестры или акушерки не дают автоматического основания для трудоустройства.

«Более широкая задача мероприятия – дать прибывшим из Украины медсестрам и акушеркам сигнал о том, что их ждут в нашей системе здравоохранения. В Эстонии пустуют сотни вакансий, а имеющийся медицинский персонал изможден. Таким образом украинские специалисты могли бы оказать серьезную поддержку нашей системе здравоохранения», - сказала Бешкина.